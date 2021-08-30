Более 11,8 тыс. человек обратились в медучреждения Подмосковья из-за укусов клещей

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Свыше 11,8 тыс. человек обратились в медицинские учреждения Подмосковья по поводу укусов клещей с начала года. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

"По состоянию на 26.08.2021 года медицинскими организациями Московской области зарегистрировано 11 871 обращение за медицинской помощью по поводу случаев присасывания клещей, в т. ч. 3 052 среди детей. За аналогичный период 2020 года зарегистрировано 13 086 случаев присасывания, в т. ч. 4 080 среди детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках профилактики жителям Подмосковья проводится вакцинация против клещевого энцефалита. Так, на 26 августа было привито почти 8 тыс. человек, в том числе 2 590 ребенка.

Кроме этого, после лабораторных исследований 4 757 клещей было установлено, что в них не было возбудителей клещевого энцефалита. В 10,7% исследованных клещей обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза, в 1,9% - гранулоцитарного анаплазмоза человека и в 0,1% - моноцитарного эрлихиоза человека.

"За 7 месяцев текущего года зарегистрировано 48 случаев болезни Лайма, в т. ч. 1 случай у ребенка, что в 1,6 раза меньше, чем за аналогичный период 2020 года (71 случаев, в т. ч. 5 среди детей). Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в Московской области не зарегистрировано", - добавляется в материале.