В Казани крытую часть экстрим-парка "Урам" планируют открыть для посетителей к ноябрю

КАЗАНЬ, 30 августа. /ТАСС/. Крытая зона казанского парка "Урам", ставшая второй частью самого большого экстрим-парка в Европе, откроется в ближайшие два месяца. Сейчас идет ее тестирование профессиональными спортсменами, об этом сегодня сообщил на презентации объекта журналистам министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов.

В крытой части парка площадью 7,9 тыс. кв.м на двух этажах располагаются экстрим-зоны (эйр-парк, стрит-плаза, бетонный боул и скейт-дом) и культурные пространства, открытые для всех желающих: центр современной музыки, школа диджеинга, скейт-шоп, зал для танцев, галерея, лекторий, кафе, зона для отдыха и раздевалки с душевыми и туалетами. Концепцию крытого экстрим-парка разработали в консорциуме архитектурно-строительной компании Legato Sports Architecture и бюро Kosmos.

"В ноябре он будет открыт для всех. <...> Потому что, думаю, два месяца у нас есть, чтобы все устаканить", - сказал Фаттахов.

С сегодняшнего дня в крытой части "Урама" начинаются тестовые мероприятия. Для этого пригласили профессиональные спортсмены. "Для нас важно, чтобы каждая часть крытого парка прошла тестовые мероприятия людьми, которые <...> в этом разбираются, и помогут нам сделать так, чтобы для массового пользования он был максимально безопасным", - сказал Фаттахов.

Планируется, что "Урам" станет полноценным общественным пространством для молодежи, центром уличной культуры. Отдельно будет презентован прайс, система и график работы. Предполагается, что платным вход будет только в спортивные зоны. Сумма инвестиций в крытую часть парка, по словам Фаттахова, составила 766 млн рублей. Источником финансирования выступило правительство Республики Татарстан.

Первая часть экстрим-парка "Урам" открылась 30 августа 2020 года. На территории располагаются стритбольная площадка, площадки для паркура и воркаута, два памп-трека и скейт-парк. Это был первый проект, реализованный в рамках концепции благоустройства набережной Казанки. В рамках этой концепции, рассчитанной до 2030 года, вокруг Казанки должно появиться 12 новых парков.