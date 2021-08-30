Проценко: летальность от COVID-19 среди невакцинированных пациентов в четыре раза выше

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 августа. /ТАСС/. Летальность у не прошедших вакцинацию пациентов, которые заразились коронавирусной инфекцией, в четыре раза выше чем у тех, кто вакцинировался. Об этом сообщил в понедельник главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко в ходе общения с учащимися Ханты-Мансийской государственной медицинской академии.

"Год назад у нас появился "Спутник V", в декабре он уже был доступен "в массах". Если посмотреть тот процент вакцинации, который есть, то мы понимаем, что объяснение высокой летальности лежит во многом в этом. Статистика региональная, которой мы сегодня обменивались, и статистика госпиталя в Коммунарке показывает ровно то же - летальность у пациентов невакцинированных в четыре раза выше", - сказал он.

Проценко также прокомментировал случаи помещения вакцинированных пациентов в реанимацию. "Давайте не будем лукавить - попадают ли вакцинированные пациенты в реанимацию? Да, попадают. Но не с КТ-3, КТ-4 [степени поражения легких], они попадают туда с инсультами, в период ковида такое бывает в силу возраста", - пояснил он.