Школьники в Москве смогут перейти на удаленку при заявлении всех родителей класса

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Московские школьники смогут перейти на дистанционное обучение по желанию при заявлении от всех родителей класса. Об этом сообщила в понедельник на пресс-конференции в ТАСС заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Дистанционное образование может использоваться как дополнение к очному формату. Оно может распространяться на случаи, когда ребенок учится по какой-то индивидуальной программе, но в первую очередь силу его, допустим, болезней либо какими-то профессиональным занятиям спортом, которые требуют большого отрыва от процесса обучения. Только если все родители в классе единодушно напишут заявление на имя директора, что они хотят учиться не в очном формате, а дистанционно, такой формат по решению школы может быть для них организован", - сказала она.

Ракова подчеркнула, что с 1 сентября обучение в московских образовательных учреждениях начнется в очном формате. Она добавила, что просто по желанию родителей отдельных детей такой формат организовать достаточно сложно, для этого есть другие форматы обучения.

"Если же кто-то в классе из детей заболел, то весь класс уходит на карантин, и благодаря развитой системе видео-конференц-связи "Московской электронной школы" больше образовательный процесс не будет прерываться. Класс весь период карантина будет обучаться в дистанционном формате, не теряя, по сути дела, времени", - уточнила заместитель мэра.