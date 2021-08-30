Внедрение стандарта школьного питания в Белгородской области перенесли на 1 ноября

ТАСС, 30 августа. Власти Белгородской области перенесли внедрение регионального стандарта питания во всех школах с сентября на 1 ноября 2021 года, сообщила в понедельник на оперативном совещании правительства области глава регионального департамента образования Елена Тишина.

В августе врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков раскритиковал меню для школьников и сравнил его со стандартами питания прошлого века. В беседе с ТАСС Гладков отмечал, что внедрить новый стандарт питания для всех школьников области планируется с 1 сентября 2021 года.

"Научным сообществом определяется срок разработки стандарта [питания для школьников Белгородской области] - не менее двух месяцев с учетом объема мониторинговых исследований. Стандарт позволит внедрить новую модель управления и мониторинга школьного питания в регионе, разработать типовое региональное меню для школ области, в том числе для кадетских классов, а также для детей, нуждающихся в специализированном питании. С 1 ноября 2021 года [стандарт внедрят во всех школах]", - сказала Тишина.

Увеличение сроков внедрения регионального стандарта школьного питания потребовалось в связи с проведением электронного аукциона на закупку соответствующей услуги, мониторингового исследования и формированием методического банка данных для разработки стандарта. В настоящее время, как отметила Тишина, завершается проверка пищеблоков во всех школах области, доработано региональное типовое двухнедельное меню завтраков и обедов для школьников на основе федеральных стандартов.

"Фактические отчеты и фото блюд будут размещаться на сайтах образовательных организаций в ежедневном режиме, будет организован сбор отзывов о качестве питания, анонимный со стороны школьников и их родителей", - добавила Тишина.