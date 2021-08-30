Собянин призвал быть готовыми к любым сценариям развития ситуации с COVID-19

"Сегодня никто не может сказать о следующих пиках заболеваемости, о росте, когда это возникнет. Мне кажется, сейчас гаданием не нужно заниматься, надо быть просто готовыми к любым сценариям", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24" .

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в понедельник о необходимости быть готовыми к любому сценарию развития ситуации с COVID-19.

Мэр заверил, что система здравоохранения Москвы готова к любым вызовам. "В предыдущие сильные волны [система здравоохранения] всегда оказывала помощь всем москвичам - и амбулаторную, и стационарную. Скорая помощь продолжала работать", - отметил Собянин.

Отвечая на вопрос о тяжело больных пациентах с COVID-19, которые сейчас находятся в больницах столицы, мэр сказал, что "[их] количество неcоизмеримо с тем, что было раньше в пики".

По данным столичного оперативного штаба, в Москве за последние сутки выявлено 1 424 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, госпитализированы 417 человек, на ИВЛ находятся 312. Выздоровели еще 1 839 пациентов, всего число вылечившихся увеличилось до 1 444 794. Умерли за сутки 50 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.