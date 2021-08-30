Лето 2021 года стало самым теплым в Петербурге за всю историю наблюдений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Аномальная жара в Петербурге в июне и июле 2021 года сделала текущее лето самым жарким за всю историю наблюдений в городе, рассказал в понедельник на пресс-конференции в Петербурге главный синоптик города Александр Колесов.

"Лето оказалось все-таки самым теплым за весь наш ряд наблюдений. До этого 1972 год с температурой 20,1 градуса оставался самым теплым, даже в 2010 году не смогли перекрыть рекорд 1972 года. А 2021 год за счет июня и июля все-таки оказался самым жарким", - сказал он.

Средняя температура воздуха летом составила 20,5 градусов по Цельсию. Июнь 2021 года оказался также самым жарким за всю историю наблюдений, было установлено пять температурных рекордов. В июле рекорд 2010 года побить не удалось, но температура воздуха превысила климатическую норму на 5,4 градуса по Цельсию. По словам синоптика, средняя температура августа почти не превысила норму.

Объем осадков летом был средним. При этом уходящее лето стало и самым солнечным за всю историю наблюдений - солнце светило летом 864,5 часа. Предыдущий рекорд был поставлен в 2002 году - 860 часов.

Инструментальные наблюдения за погодой ведутся в городе с 1881 года.