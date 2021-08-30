Мигрантам будет проще получать СНИЛС и трудоустраиваться в России с 2022 года

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Процесс получения трудовыми мигрантами СНИЛС будет упрощен: они смогут получать его уже после пересечения границы с РФ, предварительно подав заявку из страны проживания, что облегчит процесс трудоустройства. Планируется, что изменения вступят в силу с 2022 года, говорится в сообщении по итогам заседания Российской трехсторонней комиссии по вопросам социального-трудовых отношений при правительстве РФ, распространенном в понедельник секретариатом вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

"Документ разработан в рамках реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы. Его принятие позволит оптимизировать процесс получения иностранными гражданами СНИЛС, что в свою очередь упростит для них процедуру трудоустройства на территории России. Так, благодаря программному обеспечению, разработанному Минцифры России, часть миграционных процедур, необходимых для начала осуществления трудовой деятельности в России, будет представлена иностранному гражданину до его въезда на территорию страны. Иностранные граждане и лица без гражданства должны будут зарегистрироваться в "Единой системе идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" (ФГИС ЕСИА)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это позволит им подать в Пенсионный фонд России заявление об открытии индивидуального лицевого счета посредством единого портала государственных и муниципальных услуг автоматически после пересечения границы России. "Таким образом, иностранные граждане и лица без гражданства смогут получить СНИЛС сразу после пересечения государственной границы Российской Федерации, что упростит и ускорит начало их трудовой деятельности на территории страны, а также будет способствовать сокращению нелегального трудоустройства", - поясняют в секретариате.

Планируется, что изменения вступят в силу с 1 января 2022 года.