Международная летняя космическая школа Самарского университета привлекла 37 студентов

САМАРА, 30 августа. /ТАСС/. Международная летняя космическая школа "Перспективные космические технологии и эксперименты в космосе" Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева открылась в Самаре и привлекла 37 студентов из Мексики, Египта, Индии и Эфиопии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе вуза.

"В 2021 году мы получили 505 заявок от иностранных студентов из 18 стран. После проведения заочного этапа космической школы и с учетом текущей обстановки, связанной с ограничением посещения России со стороны ряда стран, вызванным пандемией, участниками летней космической школы стали 37 молодых людей", - сообщил руководитель школы, заведующий межвузовской кафедрой космических исследований Самарского университета им. Королева, профессор Игорь Белоконов.

За две недели очного этапа участники школы прослушают лекции ведущих ученых Самарского университета, а также иностранных профессоров из Франции и Испании, примут участие в практических занятиях на базе центра управления полетом наноспутников, центра испытаний наноспутников и центра наноспутниковых технологий межвузовской кафедры космических исследований.

Затем, на второй неделе, студенты, разбившись на команды, будут участвовать в проведении предпроектного анализа четырех научных миссий наноспутников, предназначенных для исследования космического мусора, фотографирования Солнца, исследования ионосферы Земли, изучения радионавигационного поля между Землей и Луной. В результате занятий группы защитят выполненные работы перед комиссией экспертов.

Международная летняя космическая школа Самарского университета проводится с 2003 года для развития международного сотрудничества и создания единого образовательного пространства в области перспективных космических технологий. За время существования в школе приняли участие более 500 молодых людей из 45 стран. Управление по использованию космического пространства в мирных целях ООН (UNOOSA) с 2018 года выделяло гранты на оплату проезда в Самару для отдельных студентов из развивающихся стран.