В России выявили максимальное число коррупционных преступлений за восемь лет

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Максимальное количество коррупционных преступлений за последние восемь лет выявили в России за семь месяцев этого года. Об этом говорится в сборнике Генпрокуратуры РФ "О состоянии преступности в России за январь - июль 2021 года".

"В текущем году зафиксировано максимальное за восемь лет число выявленных преступлений коррупционной направленности (24,5 тыс.). Относительно прошлого года их количество возросло на 16,5%", - говорится в материалах. Ущерб от коррупционных преступлений также увеличился - с 32,4 млрд рублей до 39,4 млрд рублей. "Одновременно с этим значительно возросла сумма возмещенного ущерба путем добровольного погашения и изъятия имущества, денег или ценностей (с почти 3,5 млрд рублей до 9,9 млрд рублей). Практически втрое (с 16,6 млрд рублей до 45 млрд рублей) увеличилась стоимость активов, на которые наложен арест", - сообщили в Генпрокуратуре.

Около половины коррупционных преступлений (12,1 тыс.) приходится на факты взяточничества, массив которых увеличился более чем на четверть (на 27,4% - до 12,1 тыс.). При этом в каждом третьем случае размер взятки не превышал 10 тыс. рублей. Число случаев мелкого взяточничества также выросло на 26% (до 4,3 тыс). "Наибольшее число последних зарегистрировано в Пермском (240, рост в 3,3 раза), Ставропольском (169, рост в 1,5 раза) краях и Санкт-Петербурге (135, рост в 5 раз)", - сообщили в Генпрокуратуре. По 81,9% (15,9 тыс.) расследованных преступлений коррупционной направленности уголовные дела направлены в суд.

В то же время в этом году сократилось количество преступлений, расследование по которым было приостановлено. В половине случаев это было связано с необходимостью розыска подозреваемого или обвиняемого.