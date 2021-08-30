В России каждой десятой жертвой кибермошенников становится пенсионер

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Пенсионеры в России становятся жертвами кибермошенников в каждом десятом случае. Об этом говорится в сборнике Генпрокуратуры РФ "О состоянии преступности в России за январь-июль 2021 года".

"В структуре преступности киберпреступления занимают более четверти (26,6%, 315,7 тыс.). В 39,2 тыс. случаев жертвами таких преступлений стали пенсионеры, в 3,9 тыс. - несовершеннолетние, в 1,6 тыс. - инвалиды I и II группы", - говорится в материалах.

Вместе с тем темпы прироста киберпреступлений с марта этого года замедлились практически вдвое. Также отмечается замедление темпа прироста краж с банковского счета. Наиболее подвержены таким преступным посягательствам (в расчете на 100 тыс. населения) были жители Амурской области, Республики Карелия и Удмуртской Республики. Практически на две трети сократился массив мошенничеств с использованием электронных средств платежа (до 6,2 тыс.), хотя годом ранее статистика фиксировала практически двукратное их увеличение.