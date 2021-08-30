В России за девять лет число убийств сократилось в два раза

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Количество убийств в России сократилось за девять лет практически в два раза. Об этом говорится в сборнике Генпрокуратуры РФ "О состоянии преступности в России за январь - июль 2021 года".

"С 2012 года в стране последовательно снижается общее количество зарегистрированных убийств. За девять лет их число сократилось практически вполовину (с 8,1 тыс. до 4,6 тыс.)", - говорится в материалах.

По сравнению с прошлым годом количество убийств возросло в 22 регионах России, в том числе в Краснодарском (125), Забайкальском (106) краях и Республике Тыва (65). В 311 случаях возбуждению уголовного дела об убийстве предшествовало безвестное исчезновение граждан, наибольшее их количество зафиксировано в Ленинградской области.

Также сократилось число умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, за последние пять лет их количество сократилось на треть (с 17 тыс. до 11,1 тыс.).

Всего от преступлений в России за семь месяцев погибло почти 13,8 тыс. человек, что заметно больше, чем за такой же период прошлого года (11,3 тыс.), пострадали 19,4 тыс. человек. В Ростовской области зафиксировано наибольшее число погибших (619), в Московской области - получивших тяжелые ранения (784).