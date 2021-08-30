В Москве в 2022-2023 годах планируют ввести в эксплуатацию 82 здания школ

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Власти Москвы планируют ввести в эксплуатацию в течение 2022-2023 годов 82 здания школ, а также 102 здания детских садов. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на пресс-конференции в ТАСС.

"Только в этом году мы вводим дополнительно 23 здания школы и 19 новых зданий детских садов. А всего в ближайшие два года, я имею ввиду 2022-2023 годы, предполагается построить 82 здания школы и 102 новых детских сада. Это существенно расширит возможности по комфорту и качественному обучению, и все желающие будут обеспечены местами в школах и детских садах", - сказала Ракова.

Она добавила, что на сегодняшний день в Москве есть еще территории, где недостаточно развита инфраструктура, из-за чего некоторые дети до сих пор учатся в две смены. Таких школ не очень много, в ближайшие два года дефицит будет ликвидирован.

Согласно представленной презентации, в прошлом году в Москве было введено в эксплуатацию 14 зданий школ и 29 детских садов. К 1 сентября в городе откроется 19 школьных зданий-новостроек и шесть детских садов.