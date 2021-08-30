Роскомнадзор подтвердил внесение сайта Readovka в реестр запрещенных в России

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Роскомнадзор внес сайт Readovka в реестр запрещенной информации в России. Эту информацию подтвердили ТАСС в понедельник в пресс-службе ведомства.

"Сайт издания readovka.ru внесен в Единый реестр запрещенной информации на основании постановления УФССП России по Московской области, определения Видновского городского суда Московской области о применении мер по обеспечению иска, по которому наступил законный срок ограничения доступа", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что дважды - 25 и 27 августа - направляли администрации сайта уведомления о необходимости удалить информацию, признанную судом недостоверной. "На момент блокировки запрещенная информация не была удалена и находилась в неограниченном доступе для всех посетителей интернет-ресурса", - сообщили в Роскомнадзоре.

Ранее о внесении сайта в реестр запрещенных сообщил его главный редактор Алексей Костылев, отметив, что это произошло по запросу судебных приставов. По его словам, издание намерено оспаривать данное решение.

Первоначально решение о блокировке сайта было принято судом в марте 2020 года. Тогда были приняты меры по обеспечению иска депутата "Единой России" Дмитрия Саблина, который потребовал удалить публикацию о нем, в виде блокировки сайта.