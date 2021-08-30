ЕС исключил США из списка стран, куда разрешены необязательные поездки

БРЮССЕЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Евросоюз исключил США, Израиль, Ливан, Черногорию, Северную Македонию и самопровозглашенное Косово из списка стран и территорий, куда разрешены необязательные поездки. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Совета ЕС.

"Совет обновил список страны и территорий, для которых ограничения необязательных поездок должны быть временно отменены. В частности, США, Израиль, Ливан, Черногория, Северная Македония и Косово исключены из этого списка", - говорится в заявлении.