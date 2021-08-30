Линейки в школах Москвы разрешено провести с участием родителей на свежем воздухе

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Власти Москвы разрешили провести торжественные линейки в честь Дня знаний с участием родителей на свежем воздухе. Однако решение о проведении линеек принимает каждое образовательное учреждение самостоятельно, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Решение о проведении торжественной линейки 1 сентября образовательные организации принимают самостоятельно с учетом соблюдения всех требований санитарной безопасности. В условиях распространения коронавирусной инфекции родители допускаются в школу только в случае крайней необходимости, например, для встречи с учителем или директором, и только в маске. 1 сентября - важный день в жизни каждого ребенка, поэтому, безусловно, родители хотят быть рядом. По решению школы родители могут быть допущены на линейку, если она проходит на улице на территории школы", - рассказал собеседник агентства.

О ситуации в городе

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 566 376 случаев заражения, из них 1 424 - за последние сутки. Выздоровели 1 444 794 человека, умер 27 401.