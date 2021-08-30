Педагоги в Ленобласти смогут работать без защитных масок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Число педагогов Ленинградской области, которые прошли вакцинацию от коронавируса, превышает 70%, поэтому в этом году учителя смогут вести уроки в школах без защитных масок. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по региону Ольга Историк.

"У нас достаточно большое количество педагогов, более чем 70%, почти под 80% в некоторых районах, достигает число привитых - это во-первых. Во-вторых, это обязательное тестирование тех педагогов, кто не был привит - оно будет проводиться до начала нового учебного года. Мы считаем, что сегодня нет необходимости проводить учебные занятия в школе педагогам и находиться при этом в масках. А дети у нас в масках уже в прошлом году не занимались", - рассказала Историк.

Она напомнила, что учебный год начнется в очном формате. При этом в образовательных организациях продолжат действовать установленные ранее противоэпидемические меры. Школьникам будут измерять температуру на входе, классы смогут заниматься только в своих кабинетах. Также ученики будут посещать столовую по графику. Кроме того, продолжит действовать запрет на совместные мероприятия с участием нескольких классов.

Как отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов, в этом году в 364 школы региона придут более 180 тыс. учеников, из них около 22 тыс. - первоклассники.

Ранее в Ленобласти также установили порядок проведения линеек. Территория региона разделена на зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации: на "красную", "желтую" и "зеленую" (от худшей к наиболее благоприятной).

В "красной" зоне в линейках смогут принять участие до 250 школьников и 250 родителей на открытом воздухе или по 125 школьников и родителей в помещении. В "желтой" зоне допустимое количество на свежем воздухе - 375 учащихся и 375 гостей, в помещении - не более 250 учеников и 250 родителей. В "зеленой" - без ограничений по численности. Во всех районах линейки должны длиться не более получаса, приоритет у мероприятий на свежем воздухе, родители должны быть размещены отдельно от учеников и находиться в защитных масках.