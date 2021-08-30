В 20 регионах России в ближайшие два-три года может закончиться емкость свалок

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Риски исчерпания емкостей свалок в ближайшие два-три года имеются в 20 субъектах РФ, сообщил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов в интервью "Российской газете".

"Большие риски в 20 регионах, - Санкт-Петербург, Севастополь, Кубань, Ленинградская, Магаданская, Новосибирская и другие области - там мощности будут исчерпаны в ближайшие два-три года. Там в том числе до 1 января 2023 года закроют полигоны, работа которых временно разрешена", - сообщил он.

Козлов уточнил, что в Забайкальском, Красноярском краях, на Камчатке, в Магаданской и Новосибирской областях, Дагестане, Якутии, Чукотке и Севастополе уже наблюдается дефицит мощностей размещения отходов, вынуждающий использовать нелегальные свалки. "Недавно начали заниматься Краснодарским краем. Пять районов свозят мусор на полигон, который уже истощается. <...> Сейчас составляем пошаговый график по утилизации", - добавил министр.