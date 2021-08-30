САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Санкт-Петербург занял первое место в рейтинге шаговой доступности детских садов от домов среди городов-миллионников, составленного картографической компанией 2ГИС. В рейтинге географической доступности общеобразовательных школ Петербург занял второе место, уступив лидерство Москве, следует из опубликованных результатов исследования компании.

"В преддверии 1 сентября 2ГИС проанализировал шаговую доступность детских садов, средних, музыкальных и художественных школ в 15 миллионниках России. В лидерах по близости жилых домов к школам оказалась Москва, к детским садам - Санкт-Петербург. Казань и Самара возглавили аналогичные рейтинги, соответственно, по музыкальным и художественным школам", - говорится в исследовании.

Для составления рейтинга специалисты картографической компании посчитали медианное расстояние от жилых домом до образовательных учреждений в каждом из 15 городов. Для того, чтобы довести ребенка до детского сада, петербуржцам чаще всего необходимо преодолевать расстояние в 177 м, жителям Казани и Челябинска - 191 и 195 м соответственно, а москвичам и екатеринбуржцам - по 202 м. Самое высокое медианное расстояние до детского сада среди городов-миллионников 2ГИС зарегистрировал в Омске (275 м), Ростове-на-Дону (259 м) и Воронеже (254 м).

В пути до общеобразовательной школы наименьшее расстояние приходится проходить москвичам - 237 м. За столицей в рейтинге идет Петербург (244 м), Уфа (281 м), Казань (284 м) и Самара (291 м). Дольше всего до школы должны идти ученики из Воронежа (345 м), Красноярска (341 м) и Омска (332 м), следует из данных исследования.

Что касается музыкальных школ, то ближе всего к ним находятся школьники Казани - расстояние от жилых домов до музыкальных школ в столице Татарстана составляет 674 м. На втором месте - Москва, 903 м. Самое большое медианное расстояние от дома до музыкальной школы среди городов-миллионников в Челябинске - 2,3 км.

Школы искусств ближе всего в Самаре - здесь такие учреждения удалены от жилых домов в среднем на 580 м. Среди лидеров также Волгоград (898 м) и Москва (977 м). Замыкает рейтинг Уфа: чтобы попасть на занятия по рисованию, уфимским детям в среднем нужно преодолеть почти 2,5 км, говорится в исследовании 2ГИС.