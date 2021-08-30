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Стрельба в школе в Казани

В школе Казани, где в результате стрельбы погибли дети, создали "Сад памяти"

Также в школе полностью реконструировали учебный класс, где произошла стрельба

КАЗАНЬ, 30 августа. /ТАСС/. "Сад памяти" создали на территории 175-й школы Казани, где 11 мая произошла стрельба и погибли дети. Журналистам обновленное учебное заведение презентовали помощник президента Татарстана Наталия Фишман и глава советского района Роман Фатхутдинов.

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"Мы приняли решение - на территории школы не делать мемориал, не ставить памятников, а постараться сделать исцеляющее пространство, поэтому это сад. Мы выбрали в питомнике с каждой семьей деревья, они выбрали цветы, которые у этих деревьев растут, некоторые семьи приняли участие их посадке", - сказала Фишман во время экскурсии.

Финальный вид сада будет готов в октябре, у каждого дерева появится бетонное ограждение с именами детей и учителей, погибших в трагедии.

Также в школе полностью реконструировали учебный класс, где произошла стрельба. Теперь там нет учебного кабинета, из него сделали свободное пространство с пуфиками. На потолке установлены круглые лампы, их количество совпадает с количеством жертв трагедии.

Теги
РоссияТатарстанСтрельба в школе в Казани
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