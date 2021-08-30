В Москве презентовали новую серию учебников по истории России под редакцией Мединского

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Учебные пособия по истории России и всеобщей истории под общей редакцией помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского презентовали в Москве.

Мероприятие прошло в книжном магазине "Достоевский". По данным пресс-службы РВИО, пособие включено в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации программ среднего и основного общего образования.

"Наш учебник, он традиционен, он консервативен в хорошем смысле, потому что он нацелен на формирование целостной системы представлений. <...> За этим учебником огромная традиция историографическая не просто последних 20 лет, а традиция развития всей научной историографии, начиная с Татищева", - сказал на брифинге директор департамента науки и образования РВИО Юрий Никифоров.

Новый учебно-методический комплекс по истории России и всеобщей истории под редакцией В. Р. Мединского для 6-10-х классов издан группой компаний "Просвещение" в сотрудничестве с РВИО. Его первый тираж составил 20 тыс. экземпляров.

Авторы пособия отметили, что в новом учебнике они попытались дать объемную картину отечественной и всеобщей истории. История России показана в контексте всемирной истории. Учитывается, что история России всегда являлась неотъемлемой частью мирового исторического процесса. При этом в книгах представлен позитивный взгляд на историю России, в которой выделяется творческая энергия, взаимовыручка, потенциал российского народа, его несгибаемость перед внешними угрозами, способность переживать смутные времена, спасая самобытность и возрождая государственные начала, подчеркивают авторы.