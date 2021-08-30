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Трое пострадавших детей при стрельбе в школе Казани будут учиться на дому

С ними будут работать педагоги и психологи

КАЗАНЬ, 30 августа. /ТАСС/. Трое пострадавших детей при стрельбе в 175-й гимназии Казани не пойдут учиться в школу в этом году, они переведены на домашнее обучение по медицинским показаниям.

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Об этом сообщила журналистам временно исполняющая обязанности директора гимназии Гульгена Багавиева.

"Ученики, которые пострадали при стрельбе, они не пойдут в школу, они будут на домашнем обучении по медицинским показаниям. С ними будут работать педагоги нашей школы, психологи будут работать", - сказала Багавиева.

В прошлом учебном году в школе занимались 1 037 детей, в этом году - 1 054. Сформировано пять первых классов, 1 сентября в школу пойдут 145 первоклашек.

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