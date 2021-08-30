В Петербурге для туристов запустят сервис по прокату аккумуляторов для зарядки гаджетов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Городское туристско-информационное бюро в Санкт-Петербурге в сентябре запустит сервис по прокату внешних аккумуляторов для зарядки электронных устройств. Взять в аренду пауэрбанк можно будет в офисах и павильонах учреждения, следует из сообщения, опубликованного на официальном туристском портале Санкт-Петербурга.

"Проект будет запущен в несколько этапов. Сначала взять пауэрбанк напрокат получится в офисах и павильонах Городского туристско-информационного бюро. Сами устройства будут находиться в автомате, легко узнаваемом благодаря яркому оформлению в стилистике метабренда Петербурга, разработанного агентством DDC Group. Для выдачи понадобится установить приложение на смартфон и произвести в нем оплату", - говорится в сообщении на портале Visit Petersburg.

В планах туристско-информационного бюро разместить подобные автоматы с аккумуляторами в местах главных достопримечательностей Петербурга, в локациях городских праздников и фестивалей, а также на выставках и других точках притяжения туристов. В комплекте с внешним аккумулятором клиенты будут получать соединяющие кабели с основными типами разъемов.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Городское туристско-информационное бюро" (СПб ГБУ "ГТИБ") стало первой в России единой государственной бесплатной информационной службой по туризму. Подведомственное Комитету по развитию туризма бюро занимается созданием комфортной информационной среды для горожан и туристов, а также продвижением Санкт-Петербурга как крупнейшего туристского направления в Европе.