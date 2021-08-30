Суд снял арест со счетов фирмы депутата Госдумы Ковпака на сумму 52 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Свердловской области снял арест на более чем 52 млн рублей на счете фирмы, связанной с депутатом Госдумы Львом Ковпаком, по делу о выводе более 600 млн рублей. Об этом говорится в определении суда.

Ранее суд наложил арест на счета фирм ООО "Лев" (депутат имеет 0,5% доли компании) на сумму более 2 млн рублей и ООО "Прометей" (депутат имеет 85% доли компании).

"Отменить обеспечительные меры, принятые определением Арбитражного суда Свердловской области от 17.08.2021 по делу № А60-10035/2020, в части наложения ареста на денежные средства на счетах и денежные средства, которые будут поступать на счета ООО "Прометей", в пределах 52 081 886 рублей", - говорится в определении. Арест на счета компании "Лев" на данный момент сохраняется.

Ранее суд арестовал торговый центр в Екатеринбурге по данному делу.

Ковпак, согласно данным из картотеки арбитражных дел, вывел в пользу своих компаний и компаний жены и отца более 600 млн рублей из средств ООО "Продовольственная компания" в счет оплаты недействительных сделок.

42-летний Ковпак до 2013 года был вице-президентом группы компаний "Кировский". 18 сентября 2016 года избран депутатом Государственной думы (Каменск-Уральский одномандатный избирательный округ № 169). Его доход за 2020 год составил 36 036 209 рублей. В органах законодательной власти начал работать с 2005 года - сначала депутатом Екатеринбургской гордумы, затем в Законодательном собрании Свердловской области.