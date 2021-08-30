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Пандемия COVID-19

Эксперт: необходимо тестировать старшеклассников на коронавирус при проявлении симптомов

Вирусолог Евгений Тимаков указал, что студенты и старшеклассники выделяют то же количество вируса, что и взрослые

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Студенты и старшеклассники должны проходить тестирование на коронавирус при появлении любых симптомов инфекции. Такое мнение высказал в понедельник врач-вирусолог Евгений Тимаков в эфире телеканала "Москва-24".

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"Тестирование старшеклассников и студентов, если у них есть малейшие проявления [инфекции] - боль в горле, насморк, расстройство стула, должно проводиться обязательно", - сказал он.

По его словам, студенты и старшеклассники выделяют то же количество вируса, что и взрослые, поэтому могут быть опасны друг для друга и для преподавателей.

Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что дети не обязаны проходить ПЦР-тестирование перед 1 сентября в столице.

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