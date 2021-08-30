Омбудсмен по МСП намерена инициировать обращения против ущемления ресторанов "Тануки"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Общественный омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства (МСП) Анастасия Татулова намерена инициировать обращения в Роскомнадзор и силовые структуры с требованием привлечь к ответственности инициаторов и участников движения, причинивших ущерб ресторанной сети "Тануки".

"То, что мы видим, - это не только причинение репутационного, экономического ущерба, но и угроза личной безопасности сотрудников сети. Сайт компании постоянно подвергается DDoS-атакам. В Telegram-канале движения подписчики призывают к "реальным" действиям, публикуют ссылки на социальные сети актеров, которые снялись в рекламе, и пишут негативные отзывы на всех площадках, онлайн-картах, "убивают" рейтинги ресторана фейк-отзывами и отменяют приготовленные заказы. Те, кто это организовали, и те, кто в этом участвуют, должны быть наказаны", - сказала она.

Татулова отметила, что "планирует инициировать обращения в Роскомнадзор и силовые структуры".

"Я считаю недопустимым, что государство никак не реагирует - этих людей надо заставить отвечать за свои действия. Нельзя дать движению этому развиваться. Коллеги из бизнеса испытывают давление и, убеждена, что предпринимательское сообщество и власти не должны оставить это без внимания", - добавила она.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что основатель националистического движения "Мужское государство" Владислав Поздняков заявил об атаке на сеть доставки ресторанов "Тануки". Возмущение активиста вызвали фотографии с темнокожим мужчиной, а также посты, которые, по его мнению, пропагандируют ЛГБТ-движение.