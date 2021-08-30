Главред "Российской газеты" выразил соболезнования в связи со смертью писателя Овчинникова

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Журналист и писатель Всеволод Овчинников оставил в наследство коллегам и студентам образец профессии, его имя будут помнить многие поколения. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал главный редактор "Российской газеты" Владислав Фронин.

Журналист умер в возрасте 94 лет.

"Всеволод Владимирович говорил так: мне не стыдно ни за одно написанное мной слово в газете "Правда". И этот знак качества он привнес в современную журналистику, в "Российскую газету". Нам надо подумать, как сохранить его имя и в нашей памяти, и для тех, кто будет приходить в журналистику, кто только будет учиться. Я думаю, он оставил великолепное наследство и в советской, и в российской журналистике", - сказал собеседник ТАСС.

По его словам, Овчинникова отличали компетентность, профессионализм, честность и порядочность. "Он был очень прост, очень доступен, с ним легко работалось не только мне, но и любому журналисту. Рядом с таким мэтром было спокойно и легко. Я знаю много примеров, когда во время встреч он подчеркивал необходимость для журналистов беречь имя. И я думаю, что его имя - это образец в журналистике", - указал он, отметив, что Овчинников писал и работал почти до последнего момента, был автором издания.

В свою очередь глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев в беседе с корр. ТАСС отметил, что уход Овчинникова - огромная утрата для российской и международной журналистики. По его словам, по книгам Овчинникова учились многие журналисты-международники. Соловьев напомнил, что Овчинников был блокадником, был "кристальной чистоты интеллигент".

Он также упомянул, что журналист был удостоен главной награды СЖР - премии "Золотое перо", а в 2018 году получил звание "Заслуженный журналист России". "Овчинников - один из самых заслуженных журналистов страны", - подытожил Соловьев.