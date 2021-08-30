В Средиземном море между Кипром и Сирией мог произойти разлив нефти

НИКОСИЯ, 30 августа. /ТАСС/. Разлив нефти мог произойти в водах Средиземного моря у побережья Сирии. Об этом сообщило в понедельник правительство Кипра.

"29 августа около 19:00 министерство судоходства получило спутниковый снимок из системы CleanSeaNet Европейского агентства морской безопасности, который показывает наличие возможного разлива нефти в морском районе между Кипром и Сирией, который, по оценкам, связан с ранее обнаруженной утечкой на побережье. Соответствующая информация была также получена от Регионального центра реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с загрязнением морской среды в Средиземном море, который проинформировал соседние государства", - говорится в заявлении кабинета министров, распространенном Кипрским бюро печати и информации.

Власти Кипра предполагают, что причиной разлива мог стать инцидент, произошедший на прошлой неделе в районе сирийского города Банияс. "Департамент рыболовства и морских исследований был проинформирован в четверг, 26 августа, об инциденте, связанном с загрязнением морской среды топливом от электростанции в прибрежной зоне Банияса в Сирии, и с тех пор следит за развитием событий", - отмечается в сообщении. В нем подчеркивается, что, судя по сведениям, полученным от находящихся в зоне ЧП судов, речь идет не о разливе сырой нефти, а о появлении на поверхности воды так называемой радужной нефтяной пленки.

В заявлении также указывается, что пятно движется в сторону северо-восточного побережья Кипра, а на основании полученных метеорологических данных произведено моделирование дальнейшего распространения пленки, которая, "как предполагается, достигнет мыса Апостола Андрея [оконечность полуострова Карпас в турецкой части Кипра] в течение 24 часов". В связи с этим Никосия предупредила о готовности предоставить необходимую помощь турко-кипрским властям, если от них поступит соответствующий запрос.