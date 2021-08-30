В Петербурге с 31 августа запустят новый автобусный маршрут до метро "Беговая"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Новый автобусный маршрут № 120, который сможет доставлять петербуржцев от ЖК "Юнтолово" до станции метро "Беговая", готов к запуску. Прежде там курсировали только частные маршрутки, рассказали журналистам в пресс-службе городского комитета по транспорту.

"31 августа 2021 года открывается новый автобусный маршрут № 120 "Лахтинский разлив - метро "Беговая" - Юнтолово", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что интервалы движения автобусов составят от 16 до 25 минут. Плановое время следования автобуса от метро "Беговая" до Юнтолово - 35-39 минут. Оплачивать проезд петербуржцы смогут всеми видами проездных билетов, включая льготные.

Ранее маршрут планировали запустить только к 2022 году, однако в конце июля этого года с просьбой организовать автобусное сообщение между ЖК "Юнтолово" и ближайшей станцией метро " Беговая" в программе "Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым" в прямом эфире к губернатору обратилась жительница города. После чего губернатор дал поручение комитету по транспорту запустить социальные автобусы к метро до начала учебного года.

В муниципальном округе № 69 проживают около 117 тыс. человек.