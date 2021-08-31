Роспотребнадзор: риска проникновения в РФ из Индии неизвестной лихорадки практически нет

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Штат Уттар-Прадеш, где были зарегистрированы случаи смерти от неизвестной вирусной лихорадки, не имеет границ с Россией, риска распространения болезни на территорию нашей страны практически нет. Роспотребнадзор внимательно следит за ситуацией, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Роспотребнадзор внимательно следит за ситуацией в Индии. <…> Уттар-Прадеш - штат на севере Индии. Общие границы с Российской Федерацией отсутствуют. Мероприятия по санитарной охране территории Российской Федерации в настоящее время позволяют свести к минимуму завоз в страну инфекционных заболеваний из Индии. Риск распространения предполагаемой болезни на территорию России практически отсутствует", - говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что Индии свойственен ряд инфекционных заболеваний с явлениями лихорадки и обезвоживания. Причиной таких симптомов могут быть болезни, передаваемые комарами, например, лихорадка денге, лихорадка чикунгунья, японский энцефалит, малярия.

Ранее сообщалось о 68 умерших от неизвестной вирусной лихорадки в индийском северном штате Уттар-Прадеш, 40 из которых - дети. Как сообщило в понедельник агентство ПТИ со ссылкой на органы здравоохранения Уттар-Прадеша, это только приблизительное число умерших. Главными причинами возникновения и распространения вирусной лихорадки индийские врачи называют несоблюдение жителями норм санитарии и гигиены, а также переносчиков заболевания - москитов, размножающихся в заболоченных водоемах и реках.