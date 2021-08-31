Опрос: большинство интернет-пользователей пока не готовы стать блогерами

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Большинство (72%) опрошенных участников исследования медиахолдинга Rambler&Co считают свой аккаунт в соцсетях непубличным, лишь 4% считают себя блогерами, сообщили ТАСС в пресс-службе медиахолдинга.

"Большинство (72%) рассматривают свой аккаунт в соцсетях как непубличный. Пятая часть респондентов планирует развивать свой блог, 4% уже считают себя блогерами", - отметили в пресс-службе. Более половины (55%) опрошенных постоянно пользуются одним-двумя аккаунтами в соцсетях, 32% "сидят" в трех-четырех сервисах, у 13% - более пяти личных страниц.

Не пишут своих постов 55% респондентов, они предпочитают смотреть чужие или репостить их. 22% признались, что любят писать и обсуждать последние новости, 16% активно пишут о своей жизни, 5% создают развлекательный контент. Из форматов наиболее привлекательным пользователи назвали видео (43%). Тексты любят 30%, фотографии предпочитают четверть (24%), подкасты - лишь 3%.

Подавляющее большинство участников опроса (70%) не совсем согласны с мнением, что блогеры часто выступают в качестве лидеров мнений. 13% выделяют для себя одного-двух блогеров, к которым они прислушиваются. Для 9% есть три-четыре авторитетных контентмейкера, 8% выбрали себе пять и более кумиров.

Также опрос показал, что пользователи не готовы к финансовой поддержке блогеров: 66% опрошенных считают, что блогеры зарабатывают на рекламе и им не нужно платить за контент, 27% и вовсе назвали блогинг хобби.

Опрос проходил на портале Rambler с 23 по 26 августа 2021 года, охват составил более миллиона пользователей в возрасте от 25 до 64 лет. Интернет-сообщество отмечает 31 августа неофициальный День блога. Согласно ежегодному отчету Global Digital, к началу 2021 года уже 4,2 млрд населения планеты (53,6% от общей численности) имели аккаунт хотя бы на одной интернет-платформе.