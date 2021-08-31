{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Чекунков сообщил, что на Дальнем Востоке может появиться первый город-миллионник

По словам главы Минвостокразвития РФ, возле Владивостока могут построить новый город-спутник, чтобы объединить его с городом Артем и привлечь еще около 300 тыс. человек в эту агломерацию
Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Минвостокразвития РФ рассматривает возможность строительства нового города-спутника у Владивостока. При объединении его с Артемом и краевой столицей население агломерации может превысить 1 млн человек, рассказал глава министерства Алексей Чекунков в интервью РБК, опубликованном во вторник.

"На сегодня де-юре муниципалитет Владивостока насчитывает всего 600 тыс. человек, хотя фактически там проживают больше. Если объединить Владивосток с Артемом, построить там новый город-спутник и привлечь еще около 300 тыс. человек в эту агломерацию, у нас появится первый город-миллионник на Дальнем Востоке. Мы всерьез просчитываем бизнес-модель создания такого города-спутника, который мог бы и называться Спутником", - рассказал Чекунков изданию.

По словам министра, слово "спутник" известно во всем мире как высочайший триумф советской науки и связано с запуском первого искусственного спутника Земли в октябре 1957 года. "В английском языке даже есть такое выражение Sputnik moment. Это именно то, что нам сейчас нужно", - пояснил министр.

Также глава Минвостокразвития считает, что Владивосток должен стать третьим самым привлекательным городом в России по всем параметрам после Москвы и Санкт-Петербурга, так как "у него для этого все есть".

Теги
РоссияЧекунков, Алексей Олегович
В ДФО могут достичь плановых показателей вакцинации от ковида в первом квартале 2022 года
По словам главы Минвостокразвития РФ Алексея Чекункова, в данный момент прививку от коронавируса поставили 1,7 млн жителей округа, это около 44% от всего количества людей, которых нужно вакцинировать
Читать полностью