Чекунков сообщил, что на Дальнем Востоке может появиться первый город-миллионник

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Минвостокразвития РФ рассматривает возможность строительства нового города-спутника у Владивостока. При объединении его с Артемом и краевой столицей население агломерации может превысить 1 млн человек, рассказал глава министерства Алексей Чекунков в интервью РБК, опубликованном во вторник.

"На сегодня де-юре муниципалитет Владивостока насчитывает всего 600 тыс. человек, хотя фактически там проживают больше. Если объединить Владивосток с Артемом, построить там новый город-спутник и привлечь еще около 300 тыс. человек в эту агломерацию, у нас появится первый город-миллионник на Дальнем Востоке. Мы всерьез просчитываем бизнес-модель создания такого города-спутника, который мог бы и называться Спутником", - рассказал Чекунков изданию.

По словам министра, слово "спутник" известно во всем мире как высочайший триумф советской науки и связано с запуском первого искусственного спутника Земли в октябре 1957 года. "В английском языке даже есть такое выражение Sputnik moment. Это именно то, что нам сейчас нужно", - пояснил министр.

Также глава Минвостокразвития считает, что Владивосток должен стать третьим самым привлекательным городом в России по всем параметрам после Москвы и Санкт-Петербурга, так как "у него для этого все есть".