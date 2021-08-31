Поток туристов на Курилы вырос в этом году в два раза по сравнению с 2019 годом

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Число туристов, посетивших Курильские острова (Сахалинская область), в этом году увеличилось в два раза по сравнению с показателями 2019 года, рассказал в интервью РБК глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Согласно данным Росстата, в 2019 году к нам приехали 3,4 млн туристов. В 2020-м был провал из-за пандемии - падение более чем на 20%. В этом году посещение Курильских островов - Итуруп, Шикотан и Кунашир (южная группа Курильских островов) - удвоилось", - рассказал Чекунков.

Он также добавил, что прирост количества туристов в Амурской области составил в этом году 20%, на Камчатке - 17%. "Я вижу неподдельный интерес инвесторов к тому, что Дальний Восток может стать круглогодичным туристическим направлением и для россиян, и для жителей зарубежных стран. В первую очередь это такие масштабные проекты, как создание парка "Три вулкана" на Камчатке, который реализует группа "Роза Хутор", проекты развития Курильских островов, например "Итуруп Резорт". Президент [РФ Владимир Путин] и председатель правительства [Михаил Мишустин] в ходе своей последней поездки на Дальний Восток объявили о новых налоговых льготах [на Курильских островах]. Очень надеюсь, что в том числе благодаря этим льготам там будут реализованы туристические проекты", - рассказал Чекунков.

Ранее Мишустин дал поручение, которое касается дополнительных мер поддержки предпринимателей в Сахалинской области. Речь идет о введении особого налогового режима на территории Курильских островов. В частности, планируется освободить организации от уплаты налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на имущество, земельного и транспортного налогов. Кроме того, на Курилах предполагается ввести процедуру свободной таможенной зоны и пониженные ставки обязательных платежей по страховым взносам в размере 7,6%. До конца августа на рассмотрение правительства должны были представить согласованные предложения по созданию такого режима на Курилах.