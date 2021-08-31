{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Поток туристов на Курилы вырос в этом году в два раза по сравнению с 2019 годом

По словам главы Минвостокразвития Алексея Чекункова, в 2021 году также увеличилось на 20% число туристов в Амурской области и на 17% - на Камчатке

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Число туристов, посетивших Курильские острова (Сахалинская область), в этом году увеличилось в два раза по сравнению с показателями 2019 года, рассказал в интервью РБК глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Согласно данным Росстата, в 2019 году к нам приехали 3,4 млн туристов. В 2020-м был провал из-за пандемии - падение более чем на 20%. В этом году посещение Курильских островов - Итуруп, Шикотан и Кунашир (южная группа Курильских островов) - удвоилось", - рассказал Чекунков.

Он также добавил, что прирост количества туристов в Амурской области составил в этом году 20%, на Камчатке - 17%. "Я вижу неподдельный интерес инвесторов к тому, что Дальний Восток может стать круглогодичным туристическим направлением и для россиян, и для жителей зарубежных стран. В первую очередь это такие масштабные проекты, как создание парка "Три вулкана" на Камчатке, который реализует группа "Роза Хутор", проекты развития Курильских островов, например "Итуруп Резорт". Президент [РФ Владимир Путин] и председатель правительства [Михаил Мишустин] в ходе своей последней поездки на Дальний Восток объявили о новых налоговых льготах [на Курильских островах]. Очень надеюсь, что в том числе благодаря этим льготам там будут реализованы туристические проекты", - рассказал Чекунков.

Ранее Мишустин дал поручение, которое касается дополнительных мер поддержки предпринимателей в Сахалинской области. Речь идет о введении особого налогового режима на территории Курильских островов. В частности, планируется освободить организации от уплаты налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на имущество, земельного и транспортного налогов. Кроме того, на Курилах предполагается ввести процедуру свободной таможенной зоны и пониженные ставки обязательных платежей по страховым взносам в размере 7,6%. До конца августа на рассмотрение правительства должны были представить согласованные предложения по созданию такого режима на Курилах.

Теги
РоссияКамчатский крайАмурская областьСахалинская областьЧекунков, Алексей Олегович
В ДФО могут достичь плановых показателей вакцинации от ковида в первом квартале 2022 года
По словам главы Минвостокразвития РФ Алексея Чекункова, в данный момент прививку от коронавируса поставили 1,7 млн жителей округа, это около 44% от всего количества людей, которых нужно вакцинировать
Читать полностью