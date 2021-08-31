Большинство школ России начнут учебный год в очном формате

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Школы регионов России начнут учебный год в очном формате. Для большинства школьников линейки пройдут на открытом воздухе и в присутствии родителей, однако есть регион, где родителям придется предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сообщили ТАСС представители региональных властей.

"В соответствии с требованиями Роспотребнадзора мероприятия 1 сентября будут организованы по классам или параллелям на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной защиты (маски) для родителей", - сообщили ТАСС в министерстве образования Кемеровской области.

Очный формат проведения линеек, согласно требованиям Роспотребнадзора, для себя выбрали в большинстве регионов России: от Калининграда до Камчатки. Однако место проведения линеек будет зависеть от погодных условий: при благоприятной погоде торжественные мероприятия пройдут в очном формате на открытом воздухе. Если погода этого не позволит, то пройдут в помещении школ с разделением по классам и параллелям.

Несмотря на общие требования Роспотребнадзора, решение о том, как школы отпразднуют День знаний остается за региональными властями. В Санкт-Петербурге проведение общешкольных линеек возможно только на свежем воздухе, а в Амурской области День знаний отпразднуют в гибридном формате: часть школ встретят 1 сентября полностью в очном формате, а часть проведут в этот день только классные часы. Формат мероприятий учебные заведения выбирают сами. "В 56 муниципальных общеобразовательных организациях составлено каскадное расписание проведения торжественных мероприятий", - сообщили ТАСС в Минобразования региона. Школы Ярославской, Саратовской, Тюменской областей и Красноярского края также сами решают вопросы организации праздника.

В ряде регионов России, где действуют ограничения из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, линейки 1 сентября пройдут не для всех учащихся. В Краснодарском крае торжественные мероприятия проведут только для первоклашек и учеников 9-х и 11-х классов. Если школа большая, то линеек будет несколько, пояснили краевые власти. Линейки для первых и 11-х классов проведут также в Саратовской, Калининградской, Самарской и Томской областях, в республике Марий Эл, а также в Мордовии, где в прошлом году торжественные мероприятия 1 сентября не проводились из-за пандемии. В Дагестане, Ставрополье и Кабардино-Балкарии, где действуют ограничения на проведение массовых мероприятий, линейки пройдут только для первоклассников и на открытом воздухе. "Предельная численность участников праздничных мероприятий должна быть не более 50 человек", - сказала ТАСС заместитель министра просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарии Екатерина Мисостова.

Присутствие родителей

Каждый регион установил свои требования на посещение родителями школьников, однако требования властей сходятся в обязательном соблюдении масочного режима и социальной дистанции. Но, например, в Ростовской области торжество вместе с ребенком смогут посетить не более двух сопровождающих. А вот родителям, которые захотят поприсутствовать на линейке 1 сентября в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), придется пройти ПЦР-тестирование. Такое требование установлено региональными властями: "К участию допускаются родители (законные представители) обучающихся общеобразовательных организаций, ранее перенесшие новую коронавирусную инфекцию, либо прошедшие вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, либо представившие справку об эпидокружении, оформленную в установленной форме, либо отрицательный результат лабораторного обследования на наличие антигена вируса SARS-CoV-2, выданный не ранее чем за три дня до проведения мероприятия".

Схожее требование было введено в Республике Крым, где власти сначала приняли решение допускать в школы региона на линейки 1 сентября только родителей первоклашек по QR-коду о вакцинации от коронавируса. Однако позднее решение было отменено главной региона Сергеем Аксеновым. При этом он призвал родителей строго соблюдать масочный режим. "Важно понимать, что речь идет о самом главном - здоровье и безопасности наших детей", - написал Аксенов в соцсетях.