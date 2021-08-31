Приток воды в озеро Байкал в августе превысил норму на 36%

ИРКУТСК, 31 августа. /ТАСС/. Приток воды в озеро Байкал, где в 2021 году проходит многоводный период, в августе превысил норму на 36%. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

"По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в июне приток в озеро Байкал составил 110% от нормы, в июле - 148% от нормы, в августе - 136%", - говорится в сообщении.

В сентябре приток может быть выше нормы на 20-50%. По прогнозу специалистов, уровень воды в озере будет расти до середины сентября. Повышенный приток связан с обильными осадками.

Из-за высокого уровня воды в Байкале и водохранилищах гидроэлектростанции Ангарского каскада в Иркутской области по распоряжению Росводресурсов вновь увеличили сбросы воды, чтобы избежать затоплений. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Евросибэнерго-гидрогенерация" (управляет Ангаро-Енисейским каскадом ГЭС, контролируется компанией En+ Group).

В регионе в Ангарский каскад гидроэлектростанций входят Иркутская, Братская и Усть-Илимская ГЭС. Иркутская является его первой ступенью, расположена в 65 км от истока Ангары - реки, вытекающей из Байкала. Пропуск воды через Иркутскую ГЭС увеличивают регулярно с конца июня. На всех трех ГЭС каскада часть воды приходится сбрасывать вхолостую, так как их возможности не позволяют направить на производство электроэнергии повышенный объем. На гидроэлектростанции в Братске холостой спуск открыли впервые с 1995 года.

О подтоплениях

На главном притоке Байкала - реке Селенге - проходит паводок. В Республике Бурятия подтоплено 140 придомовых участков и более 60 частных домов в трех населенных пунктах Кяхтинского района, эвакуировано более 100 местных жителей.

В то же время увеличение сброса воды на Иркутской ГЭС создает угрозу подтоплений в Иркутске, где уже поднялся уровень реки Ангары. В городе подтоплены острова, на которых отдыхают жители, и садоводство. Ведется круглосуточный мониторинг уровня воды в реке. Сбросы на Иркутской ГЭС увеличивают, когда гидрологическая обстановка в городе стабилизируется и позволяет это делать.