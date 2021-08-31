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В Амурской области на реставрацию памятников архитектуры выделят около 200 млн рублей

В том числе средства пойдут на ремонт фасада исторического здания Благовещенского государственного педагогического университета

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 августа. /ТАСС/. Финансирование работ по реставрации памятников архитектуры в 2021 году составит не менее 200 млн рублей, что почти в три раза больше, чем годом ранее. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства региона.

"В прошлом году на реставрацию памятников архитектуры из всех источников - бюджетных и внебюджетных - направили 73 млн рублей. В этом году мы планируем, что будет не менее 200 млн рублей. В целом у нас большой задел для работы на ближайшие годы", - цитирует пресс-служба слова губернатора Василия Орлова.

Один из масштабных объектов - ремонт фасада исторического здания Благовещенского государственного педагогического университета. По поручению губернатора из областного бюджета был предоставлен грант в сумме 59 млн рублей на ремонт фасада, замену окон. Параллельно выполнен проект капитального ремонта крыши, на следующий год планируется завершение работ по ремонту крыши и дворового фасада. Также в этом квартале проводится ремонт здания Амурского педагогического колледжа.

По данным правительства области, губернатор направил обращение вице-премьеру Дмитрию Чернышенко по вопросу необходимости реставрации и финансирования работ объектов, которые находятся в федеральной собственности.

Теги
РоссияЧернышенко, Дмитрий НиколаевичАмурская областьОрлов, Василий Александрович
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