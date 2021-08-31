Синоптики прогнозируют существенное похолодание на юге России в конце недели

ТАСС, 31 августа. Солнечная и жаркая погода, установившаяся в последние дни в Южном и Северокавказском федеральных округах, сменится к концу недели существенным похолоданием. Об этом сообщил ТАСС в понедельник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"На юге России новая неделя стартовала солнечной и жаркой погодой: в полуденные часы воздух в понедельник прогрелся до 32-37 градусов. Прохладнее градусов на пять станет только в среду, а настоящее похолодание придет на юг европейской части России в конце недели. Температура воздуха снизится на 12 градусов, пройдут дожди", - сказал он.

В Ростове-на-Дону в среду температура воздуха понизится до 25-27 градусов. С пятницы - до 18-20 градусов, в связи с холодным фронтом пройдут кратковременные ливневые дожди. В Краснодаре во вторник ожидается 33-34 градуса, в среду - до 30, а в пятницу уже 20-25 градусов. В Сочи уже во вторник придут дожди при температуре в пределах 25-27 градусов, похолодание до 20 градусов на курорте произойдет в пятницу.

В Ставрополе во вторник и среду похолодает до 27-28 градусов, в четверг, с приходом холодного фронта, до 20 градусов, в пятницу - до 15-18 градусов. До конца следующей недели на Ставрополье прогнозируют 18-20 градусов.

"Волна холода придет в центр европейской части России, потом на юг, потом начнет смещаться на восток. Поэтому в Крыму похолодание надолго не задержится. В Севастополе во вторник похолодает до 23-25 градусов, в четверг - до 15-17 градусов. Затем температура воздуха начнет постепенно повышаться до 25, будет солнечно", - уточнил Синенков.

О Сочи и Северном Кавказе

Рельеф горной местности поспособствует образованию кучево-дождевых облаков и выпадению дождей, местами сильных, в регионах Северного Кавказа, в горах Адыгеи и Кубани. В частности, в республиканском центре Кабардино-Балкарии - Нальчике - сильные дожди и грозы прогнозируются в четверг, пятницу и в субботу, похолодает до 20 градусов.

Вода на побережье Черного моря в районе Сочи, Туапсе, Геленджика, будет в пределах 26-26,5 градуса, в районе Анапы - 25 градусов. На южном побережье Крыма - в пределах 25-26 градусов, на западе Крыма - 23-24 градуса, добавил Синенков.