Около 18 тыс. мальков осетровой рыбы выпустили в Амур

ХАБАРОВСК, 31 августа. /ТАСС/. Рыбоводные заводы Амуррыбвода (амурский филиал ФБГУ "Главрыбвод") во вторник выпустили в бассейн реки Амур в Хабаровске 18 тыс. мальков осетровой рыбы. Мероприятие прошло в рамках межрегионального форума "Амур - река жизни", участие в котором приняла и вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"Сегодняшнее мероприятие - это просто знак, что государство заботится о воспроизводстве рыбы в Амуре и не только. Осетровые - это краснокнижная рыба, она запрещена к вылову, поэтому мы на трех заводах на Дальнем Востоке воспроизводим ее популяцию. В целом забота об Амуре, о биоресурсах - это главная задача как правительства Хабаровского края, так и вообще власти", - сообщил журналистам после выпуска мальков врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Абрамченко в свою очередь напомнила, что популяция осетровых в Амуре сильно сократилась, и отметила, что ее воспроизводство невозможно без участия государства.

Сейчас в крае работают 10 лососевых рыбоводных заводов и два осетровых. В этом году запланирован запуск еще одного предприятия в районе имени Лазо. Общая производственная мощность осетровых заводов в Хабаровском крае составляет 2,3 млн штук молоди. Кроме разведения амурских осетровых видов рыб Амуррыбвод занимается искусственным воспроизводством сахалинского осетра - редкого, малоизученного вида, занесенного в Красную книгу РФ.

31 августа в Хабаровске проходит первый межрегиональный форум "Амур - река жизни", посвященный развитию рыбопромышленной отрасли и сохранению природных биоресурсов. Цель участников форума - найти баланс между развитием экономики и сохранением природы.