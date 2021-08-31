В Японии нашли инородные вещества в вакцине Pfizer

ТОКИО, 31 августа. /ТАСС/. Инородные вещества, предположительно резиновая крошка от пробок ампул, были обнаружены в японской префектуре Окинава в вакцине компании Pfizer. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

"29 августа в префектуре Окинава в поселке Яэсё в ходе вакцинации в ампуле вакцины Pfizer были обнаружены инородные вещества. Минздрав обратился в компанию Pfizer, где был получен ответ, что с высокой вероятностью это резиновая крошка от крышки ампулы, которая откололась в результате неправильно прокалывания шприцем. Аналогичные случаи были зафиксированы и с вакциной Moderna. Это никак не влияет на безопасность обоих препаратов", - сказал он.

Ранее в префектурах Окинава и Гумма в двух партиях Moderna также были обнаружены инородные вещества. По результатам проверки в Минздраве Японии сообщили, что это резиновая крошка от пробок ампул. Скорее всего, это произошло в результате ошибок медицинского персонала. Прокалывать крышки шприцем, согласно рекомендациям ведомства, необходимо под прямым углом.

На прошлой неделе власти Японии объявили о приостановке использования около 1,63 млн доз вакцины компании Moderna из трех партий, произведенных на территории Испании. Размер неизвестных частиц, обнаруженных в них, достигает нескольких миллиметров. Агентство Kyodo сообщило, что неизвестные компоненты могут быть частицами металла, поскольку они реагируют на магниты. На момент обнародования заявления Минздрава местные власти уже ввели жителям Японии порядка 170 тыс. доз вакцины из бракованных партий.

28 августа также стало известно о двух случаях смерти среди жителей Японии, получивших дозы препарата из партий, в которых были обнаружены инородные вещества. Умершие - мужчины 38 и 30 лет, у которых ранее не было выявлено хронических заболеваний и аллергических реакций. Они были привиты второй дозой вакцины 15 и 22 августа соответственно. На следующий день после вакцинации у обоих поднялась температура. Спустя три дня после прививки оба умерли по неустановленным причинам.

В Японии применяются вакцины британско-шведской фирмы AstraZeneca, американо-германского консорциума компаний Pfizer и BioNTech и американской компании Moderna. На данный момент в стране первую дозу вакцины получили 69,2 млн человек (54,5% населения), а две дозы - 55,2 (43,5%).