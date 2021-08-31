Абрамченко заявила, что форум "Амур - река жизни" должен стать ежегодным

ХАБАРОВСК, 31 августа. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко предложила сделать ежегодным межрегиональный форум, посвященный развитию рыбопромышленной отрасли и сохранению природных биоресурсов "Амур - река жизни". Об этом она заявила во вторник, выступая на пленарном заседании форума.

"Это очень важное мероприятие, поскольку от благополучия реки Амур зависит благополучие жителей трех государств и пяти субъектов Российской Федерации. И никогда системно эти вопросы на таких площадках не обсуждались. Я вообще, коллеги, предложила бы рассматривать форматы этого форума в качестве ежегодного мероприятия", - сказала Абрамченко.

Зампред правительства РФ отметила значимость форума в части поднимаемых здесь тем, связанных с антропогенной нагрузкой на бассейн реки Амур, а также с восстановлением популяции водных биоресурсов реки. Кроме того, в будущем она предлагает к обсуждению проблематики подключить научные сообщества.

31 августа в Хабаровске проходит первый межрегиональный форум, посвященный развитию рыбопромышленной отрасли и сохранению природных биоресурсов "Амур - река жизни". Цель участников форума - найти баланс между развитием экономики и сохранением природы.

Помимо вопросов реализации программы "Доступная рыба" и сохранения популяции лососевых рыб, участники форума также обсудят реализацию нацпроекта "Экология" в регионах бассейна река Амур, борьбу с паводками в разрезе проблемы сохранения экосистемы и проведение комплексных научных исследований.