В Волгограде планируют увеличить в 2,5 раза продажи единственного в стране арбузного кофе

ВОЛГОГРАД, 31 августа. /ТАСС/. Продажи запатентованного волгоградским музеем-заповедником "Старая Сарепта" арбузного кофе в 2021 году планируют увеличить в 2,5 раза по отношению к минувшему, сообщила ТАСС пресс-секретарь музея-заповедника Любовь Борисова.

"В сентябре арбузный кофе будет бороться за звание главного гастрономического сувенира страны на федеральном уровне. За 2020 год музей-заповедник "Старая Сарепта" продал около 2 тыс. упаковок арбузного кофе. Это ориентировочно более 200 коробочек в месяц. В 2021 году продажи кофе увеличиваются. Планируем к концу года выйти на объем продаж около 5 тыс. упаковок в год", - сказала она.

Ранее сарептинский арбузный кофе получил первое место на региональном этапе Всероссийского конкурса "Туристический сувенир - 2021" в номинации "Гастрономический сувенир", в сентябре станут известны итоги федерального этапа отбора.

По словам собеседницы агентства, арбузный кофе волгоградский музей-заповедник "Старая Сарепта" запатентовал в 2020 году. Однако готовить его на территории колонии гернгутеров Сарепта начали еще во второй половине 18 века. Колония располагалась на территории Астраханской губернии, южнее города Царицын (Волгоград). Сейчас территория Сарепты входит в границы Красноармейского района города, на ее месте расположен музей-заповедник "Старая Сарепта".

"В Сарепте любили кофе, однако из-за высокой стоимости настоящий кофе был не всегда доступен, поэтому придумали некий заменитель. В течение года семена арбузов собирали в отдельный кувшин, затем обжаривали и измельчали. Чтобы получить одну чайную ложку измельченного порошка, было необходимо измельчить семена с двух арбузов. После этого (напиток) заваривали, добавляя корень цикория и гвоздики. Арбузный кофе был любим как жителями Сарепты, так и путешественниками и гостями колонии", - добавила Борисова.

В наши дни арбузный кофе производят эксклюзивно для "Старой Сарепты" по рецепту сарептян. Приобрести сувенир можно только в трех сувенирных лавках в Волгограде.