В Гонконге с 1 сентября начнут ужесточать правила регистрации сим-карт

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 31 августа. /ТАСС/. Власти Гонконга с 1 сентября начнут постепенно ужесточать контроль над использованием сим-карт местных телефонных операторов, а их владельцев обяжут регистрироваться под настоящими именами. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении департамента информации местной администрации.

"Программа регистрации настоящих имен будет реализована в два этапа", - разъясняется в сообщении. Первая фаза продлится с 1 сентября текущего года до 28 февраля 2022 года и предполагает создание операторами соответствующей инфраструктуры и системы для регистрации. В течение этого периода граждане по-прежнему смогут пользоваться имеющимися сим-картами в обычном режиме.

Однако с 1 марта в рамках второго этапа программы все абоненты сотовой связи должны начать регистрироваться под настоящими именами по действующим документам. При покупке сим-карт пользователи должны будут предоставлять точные данные о себе, а операторы - убедиться в их достоверности.

Нововведение призвано способствовать более здоровому развитию рынка телекоммуникационных услуг и противодействовать преступлениям, связанным с телефонным мошенничеством в этом специальном административном районе Китая. Однако некоторые наблюдатели увязывают этот шаг с введением здесь летом прошлого года по инициативе Пекине закона об обеспечении национальной безопасности.

По оценкам СМИ, в Гонконге используется порядка 20,9 млн сим-карт, что почти в три раза превышает численность местного населения.