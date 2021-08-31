Хабаровский край получил из федерального бюджета 10 млрд рублей на защиту от паводков

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Примерно 10 млрд рублей из федерального бюджета выделили на инженерную защиту Хабаровского края от паводков, сообщила на межрегиональном форуме "Амур - река жизни" вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"Правительство Российской Федерации на инженерную защиту только Хабаровского края выделило уже 10 млрд рублей. Эти средства осваиваются, достаточно много объектов уже возведено и возводится. Мы сегодня, выпуская мальков в Амур, посмотрели на берегоукрепление, но этого мало", - сказала Абрамченко.

31 августа в Хабаровске проходит первый межрегиональный форум "Амур - река жизни", посвященный развитию рыбопромышленной отрасли и сохранению природных биоресурсов. Цель участников форума - найти баланс между развитием экономики и сохранением природы.

Помимо вопросов реализации программы "Доступная рыба" и сохранения популяции лососевых рыб, участники форума также обсудят реализацию нацпроекта "Экология" в регионах бассейна Амура, борьбу с паводками в разрезе проблемы сохранения экосистемы и проведение комплексных научных исследований.

Уровень Амура у Хабаровска поднимался несколько раз до неблагоприятных отметок. Сейчас уровень воды достигает 575 см, опасным для города считается значение в 600 см.