На Алтае разработают туристские коды центров трех городов

БАРНАУЛ, 31 августа. /ТАСС/. Туристские коды для самых популярных среди туристов городов разработают в Алтайском крае для участия в конкурсе Ростуризма на получение поддержки в рамках нацпроекта, сообщил ТАСС начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

По его словам, во время визита в регион главы Ростуризма Зарины Догузовой 19 августа обсуждалось развитие туризма в самых популярных среди туристов городах - Барнауле, Бийске и Белокурихе, - в том числе в рамках участия в конкурсных отборах на поддержку региональных программ по проектированию туристского кода центров этих городов.

"В рамках своей компетенции управление края по развитию туризма и курортной деятельности заинтересовано в подготовке заявки от региона для участия в конкурсном отборе на поддержку в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" региональных программ по проектированию туристского кода центра города. В ближайшее время планируется совместно с органами исполнительной власти Барнаула, Бийска и Белокурихи обсудить возможные направления проектирования туристского кода центральных частей городов", - сказал Дешевых.

По данным Ростуризма, адаптация центров городов под запросы современных туристов, в которую войдут туристический дизайн-код центра города, вывески, навигация, проектирование пешеходных зон и велодорожек, будет запущена в России уже в этом году. На данную меру в нацпроекте заложено до 2024 года 12,3 млрд рублей. В результате в городах с туристическим потенциалом должно появится взаимоувязанное целостное туристическое пространство.

Дешевых отметил, что работа по установке знаков навигации ведется в Алтайском крае с 2013 года: единообразные знаки для туристов устанавливают на всей территории региона.

"Информационные носители ежегодно устанавливаются к разноплановым туристских объектам и в большинстве своем ориентируют автопутешественников. Сегодня в крае установлено порядка 800 двуязычных туристских указателей к средствам размещения, историко-культурным объектам, достопримечательностям, объектам транспортной и социальной инфраструктуры. При рассмотрении вопросов развития туристской навигации в исторических центрах городов планируется применение практики разработки унифицированных информационных указателей по ходу движения экскурсионных маршрутов к основным достопримечательностям города с нанесением на них картографических данных и QR-кодов", - подчеркнул Дешевых.

О туризме в Алтайском крае

Алтайский край - регион, активно развивающий туризм, ежегодный турпоток в регион (не считая 2020 года, когда из-за пандемии показатель упал до 1,3 млн человек) - не менее 2 млн человек. Основные курортные ресурсы края - это климат (обилие солнца, повышенная прозрачность воздуха и высокая степень его ионизации), минеральные воды.

В регионе находится туркластер "Белокуриха Горная". Он строится на высоте 600-800 м над уровнем моря - это первый за постсоветскую историю России курорт, который создается с нуля рядом с основным курортом федерального значения "Белокуриха". Это государственно-частный проект в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма".