Облачная погода с прояснениями ожидается в Московском регионе 31 августа

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и небольшие кратковременные дожди ожидают москвичей во вторник. Столбики термометров в столице покажут 24-26 градусов тепла, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня погоду в столичном регионе будет формировать теплый сектор циклона. Погода облачная с прояснениями, в начале дня местами возможны кратковременные дожди и очаги тумана, далее [будет] без существенных осадков", - сказал специалист.

По словам Леуса, в столице ожидаются 24-26 градусов тепла, в Подмосковье - 22-27 градусов тепла.

"Ветер восточный, атмосферное давление слабо падает, к вечеру барометры покажут 743 мм ртутного столба, что ниже нормы", - отметил метеоролог.