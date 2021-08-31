В индийском штате Уттар-Прадеш закроют школы из-за вспышки неизвестной вирусной лихорадки

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 августа. /ТАСС/. Власти северного индийского штата Уттар-Прадеш распорядились отменить все занятия в школах с 1-го по 8-й класс до 6 сентября на фоне вспышки лихорадки, причина которой выясняется. Об этом сообщает во вторник газета Times of India.

Эпицентр вспышки заболевания, по симптомам напоминающего лихорадку денге, но с более высокой смертностью, отмечен в округе Фирозабад, там умерли, по разным данным, от 40 до 50 человек, большинство из них - не менее 32 - дети. Кроме того, по данным издания, еще 12 человек умерли в Матхуре и восемь в Маинпури.

Болезнь характеризуется высокой температурой, внезапным падением количества тромбоцитов и сильным обезвоживанием. Главный министр штата Йоги Адитьянатх заявил, что специальные бригады медиков направляются в места, где отмечены вспышки заболевания. Образцы крови больных отправлены на исследование.

"Мы изучим эту болезнь, и будут предприняты быстрые действия. Созданы специальные группы. Властям предложено отправить машины скорой помощи, чтобы как можно быстрее доставить пациентов в больницы", - сказал журналистам Адитьянатх.

Ряд медиков полагает, что речь может идти о вспышке лихорадки денге в тяжелой форме. Разносчиками этого заболевания являются комары. В настоящее время в Индии продолжается сезон дождей, во время которого численность комаров и москитов резко возрастает.