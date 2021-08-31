В Магаданской области до ноября продлили режим повышенной готовности

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Губернатор Магаданской области Сергей Носов 31 августа в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой продлил режим повышенной готовности в регионе до 31 октября. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

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Введенный в регионе 18 марта 2020 года режим подразумевает необходимость соблюдать самоизоляцию и не покидать дом без необходимости. Его действие истекает 31 августа.

"Режим повышенной готовности продлен до 31 октября", - сообщили в правительстве. Дополнительные ограничительные меры вводить не планируется.

За все время пандемии в области зарегистрировали более 10 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из общего числа заразившихся более 9 тыс. человек вылечились, 222 пациента умерли. Сейчас в регионе проходит массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Область входит в число лидеров по стране по объему вакцинации. Дефицита вакцины нет.