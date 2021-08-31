Мероприятия по защите реки Амур по нацпроекту оценивают в 31,5 млрд рублей

ХАБАРОВСК, 31 августа. /ТАСС/. Стоимость мероприятий, которые проведут в случае включения реки Амур в нацпроект "Экология", оцениваются, согласно дорожной карте, в 31,5 млрд рублей. Об этом во время пленарного заседания первого международного форума "Амур - река жизни" сказала заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко.

"Пока нацпроект "Экология" реализуется до 2024 года отдельно с проектом "Сохранение озера Байкал", отдельно по проекту по Волге и отдельно по сохранению уникальных водных объектов. [Но] мы готовим дорожную карту [по реке Амур]. <...> Эта дорожная карта обобщила и включила пожелания субъектов-дальневосточников, которые попадают в бассейн реки Амур. На сегодняшний день, по оценкам министерства природных ресурсов, объем федерального финансирования, запрашиваемого на реализацию дорожной карты, составляет 31,5 млрд рублей, и сейчас мы находимся в стадии финального согласования с федеральными органами исполнительной власти", - сказала Абрамченко.

Работа над нацпроектом "Экология" ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Некоторые задачи нацпроекта продлили до 2030 года. Ожидается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.

31 августа в Хабаровске проходит первый межрегиональных форум, посвященный развитию рыбопромышленной отрасли и сохранению природных биоресурсов "Амур - река жизни". Цель участников форума - найти баланс между развитием экономики и сохранением природы.

Помимо вопросов реализации программы "Доступная рыба" и сохранения популяции лососевых рыб, участники форума также обсудят реализацию нацпроекта "Экология" в регионах бассейна река Амур, борьбу с паводками в разрезе проблемы сохранения экосистемы и проведение комплексных научных исследований.