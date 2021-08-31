Декларацию о сохранении экосистемы бассейна Амура подписали в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 31 августа. /ТАСС/. Главы дальневосточных регионов во время форума "Амур - река жизни" подписали совместную декларацию о намерениях сохранить экосистему бассейна реки Амур, передал во вторник корреспондент ТАСС.

В присутствии заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко декларацию подписали врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, глава Забайкальского края Александр Осипов и глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн. Дистанционно приняли участие в церемонии глава Приморья Олег Кожемяко и губернатор Амурской области Василий Орлов.

"Мы приложим все силы, чтобы сохранить экосистему, чтобы наши потомки могли ловить рыбу, проводить время на этой реке и ее притоках. И Виктории Валерьевне [Абрамченко] отдельное спасибо за поддержку", - сказал Дегтярев.

В Хабаровске 31 августа проходит первый межрегиональный форум, посвященный развитию рыбопромышленной отрасли и сохранению природных биоресурсов "Амур - река жизни". Цель мероприятия - найти баланс между развитием экономики и сохранением природы. Помимо вопросов реализации программы "Доступная рыба" и сохранения популяции лососевых, участники обсуждают реализацию нацпроекта "Экология" в регионах бассейна Амура, борьбу с паводками в разрезе проблемы сохранения экосистемы и проведение комплексных научных исследований.