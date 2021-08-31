Авиасообщение между Южно-Сахалинском и Александровском-Сахалинским восстановили

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Самолет в Александровск-Сахалинский (северо-центральная часть Сахалина) 31 августа успешно вылетел с пассажирами на борту из Южно-Сахалинска. Об этом сообщили ТАСС в аэропорту областного центра.

"Самолет вылетел после обеда", - рассказали в аэропорту. Вечером воздушное судно вернется в Южно-Сахалинск с новыми пассажирами.

Однако из-за погоды 31 августа отменили рейсы между Южно-Сахалинском и селом Зональное, расположенным в центральной части Сахалина. Точное количество пассажиров пока не уточняется. По предварительным данным, в гостинице никто не нуждается. Новая информация о вылете станет известна 1 сентября в обеденное время.

Сейчас в Зональном плохая видимость, идет дождь, слабый ветер. В Южно-Сахалинске спокойная пасмурная погода, осадков и ветра нет.